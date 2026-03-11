Caricature du PR Diomaye : Après D. Wally, le responsable de la boite convoqué, ce mercredi

Tout est parti d’une caricature de l’image du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye après que celui-ci a, lors de l’assemblée générale de validation des textes de leur de la coalition Diomaye Président, a évoqué le « ndutt » chez les serere. Le journaliste a posté une image sur Feeling Dakar pour le tourner en dérision.



Mais c’était sans compter sur l’autosaisine du procureur. A l’issue de son audition à la section de recherches, il a été placé en position de garde à vue pour offense au Chef de l’État.



S’en est suivi, ce jour, de la convocation du responsable de la boîte Abdou Khadre Mboup qui devrait s’expliquer sur sa responsabilité.



Affaire à suivre….



















































