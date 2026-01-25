De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

Khaby Lame, figure mondiale des réseaux sociaux, a conclu un accord commercial majeur qui marque une nouvelle étape dans son parcours. Devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes et universelles sur TikTok, le créateur de contenu a bâti une notoriété internationale qui s’est progressivement structurée en véritable marque.



Contrairement aux informations largement relayées sur les réseaux sociaux, Khaby Lame n’a pas vendu son compte TikTok. Il en conserve l’entière propriété et continue d’y publier ses contenus. La transaction annoncée concerne exclusivement Step Distinctive Limited, la société chargée de gérer et d’exploiter commercialement son image.



Selon plusieurs médias internationaux, Khaby Lame a conclu un accord avec Rich Sparkle Holdings, un groupe international basé à Hong Kong, portant sur la cession d’une participation dans Step Distinctive Limited. Le montant de l’opération est estimé entre 900 et 975 millions de dollars, sur la base des informations communiquées par l’entreprise acquéreuse.



L’accord confère à Rich Sparkle Holdings des droits d’exploitation commerciale liés à l’image de Khaby Lame pour une durée initiale de trois ans. Ces droits couvrent notamment la gestion des partenariats de marque, le commerce en ligne, le merchandising et d’autres activités commerciales associées à sa notoriété mondiale. Il ne s’agit donc ni d’une cession de ses comptes personnels ni d’un transfert de contrôle de son identité numérique.



Les informations rendues publiques indiquent également que ce partenariat inclut des projets liés à l’utilisation de technologies numériques, notamment l’exploitation encadrée de son image et de sa voix dans un cadre contractuel défini. Les détails précis de ces projets n’ont pas été rendus publics.



Khaby Lame demeure pleinement actif sur les réseaux sociaux et continue de produire ses contenus. L’accord conclu avec Rich Sparkle Holdings vise à structurer la gestion commerciale de sa marque à l’échelle internationale, dans le cadre d’un partenariat stratégique limité dans le temps.













































