Sénégal-Pérou : Youssou Ndour et Booba feront vibrer le stade de France !

Le trophée de la CAN sera également présenté au public, offrant aux supporters une occasion unique de célébrer le titre de champion d'Afrique du Sénégal. L'avant-match promet d'être électrique, avec 50 000 places mises en vente pour cette rencontre exceptionnelle.



Youssou N'Dour, connu pour ses collaborations internationales avec des artistes comme Peter Gabriel et Neneh Cherry, et Booba, l'un des rappeurs les plus influents de la scène française, assureront un spectacle mémorable. Ne manquez pas cette occasion de vivre une soirée de musique et de football inoubliable !























































Igfm