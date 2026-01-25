SÉNÉGAL-MAROC: "NON MAIS ATTENDS DEUX MINUTES PAPE", L'ÉCHANGE TENDU ENTRE THIAW ET REGRAGUI EN FINALE DE LA CAN 2025

Une finale sur un volcan. Si le Sénégal n’a pas volé sa deuxième étoile en s’adjugeant la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations dimanche à Rabat, le choc face au Maroc restera aussi dans les mémoires en raison d’une fin de match chaotique. En sifflant un penalty en faveur des Lions de l’Atlas à la dernière minute du temps réglementaire juste après avoir refusé un but au Sénégalais, l’arbitre de la finale a mis le feu dans les tribunes, sur la pelouse et devant les bancs de touche.



Alors que des supporters des Lions de la Teranga se sont violemment opposés à des stadiers, les deux sélectionneurs ont eu un vif échange, capté en direct par les caméras de télévision. Mais que se sont-ils dit? Un peu moins d’une semaine après la finale, beIN Sports a révélé le contenu de leur échange.





Pape Thiaw: "Ce qui s’est passé là-bas, c’est pas normal!"



"Non mais attends deux minutes Pape", a d’abord lancé un Walid Regragui à un Pape Thiaw fou-furieux après le penalty sifflé contre son équipe consécutif à une faute sur Brahim Diaz. "Non, non, non, parce que ce qui s’est passé là-bas, c’est pas normal", se fâche le sélectionneur sénégalais. "Mais c’est normal ça?", rétorque Regragui au sujet de l'attitude des Sénégalais qui voulaient quitter le terrain. Avant que Pape Thiaw ne lui rappelle le but refusé au Sénégal pour une faute litigieuse sur Achraf Hakimi. "Et le but?" Réponse de Regragui : "Mais il a sifflé avant!"









L'échange très chaud entre Walid Regragui et Pape Thiaw à la finale de la CAN le 18 janvier 2026 à Rabat © beIN Sports

Excédé, Pape Thiaw abrège l’échange. Il demandera ensuite à ses joueurs de regagner leur vestiaire. Une décision qu’il regrettera. De retour sur la pelouse grâce à l'intervention de Sadio Mané, le Sénégal s’imposera face au Maroc en prolongation grâce à un but de Pape Gueye.