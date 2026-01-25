Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall, a vivement critiqué l’influence qu’exercerait le Maroc au sein de la Confédération africaine de football (CAF), estimant que le Royaume chérifien pèse lourdement sur les décisions de l’instance continentale.

Il s’exprimait à l’occasion de la journée « Sargal Abdoulaye Fall », organisée par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), sous la présidence de sa déléguée générale, Aïda Mbodj.

« Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout », a déclaré le patron du football sénégalais, affirmant que peu de fédérations africaines osent s’opposer à cette influence.

Selon lui, le Sénégal ferait partie des rares exceptions. « Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait », s'est-il réjoui.

Revenant sur l’organisation de la Can 2025, Abdoulaye Fall a évoqué la polémique autour du choix du camp d’entraînement des Lions. Il affirme que la CAF et les autorités marocaines auraient tenté d’imposer à la sélection sénégalaise le complexe Mohammed VI. « Quand Abdoulaye Sow m’en a informé, je lui ai dit clairement : on n’y va pas », a-t-il soutenu, estimant que ce centre, bien que moderne, exposerait excessivement l’équipe.

Le président de la FSF a également dénoncé les conditions d’accueil de la délégation sénégalaise à Rabat, évoquant un manque d’encadrement sécuritaire. Il affirme avoir saisi, sur place, le président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lekjaa, ainsi que des responsables de la CAF. « Chacun se renvoyait la responsabilité. À ce moment-là, j’ai compris qu’on me menait en bateau », a-t-il dit.

Abdoulaye Fall a par ailleurs soulevé des griefs liés à l’arbitrage de la finale, dénonçant le non-respect des délais réglementaires pour la désignation de l’arbitre. « Nous n’avons été informés que la veille de la finale, à 22 h, alors que le règlement prévoit un délai permettant une éventuelle récusation », a-t-il expliqué, évoquant une manœuvre destinée à empêcher toute contestation.

Pour le dirigeant sénégalais, ces faits traduisent un déséquilibre de pouvoir au sein du football africain, renforcé par la position stratégique du Maroc, vice-président de la CAF. « Ils ont les moyens, et beaucoup de pays n’osent pas aller contre leur volonté », a-t-il affirmé.

Tout en soulignant ses relations personnelles avec Faouzi Lekjaa, qu’il dit considérer comme un ami, Abdoulaye Fall a tenu à préciser qu'«il y a des choses qui ne se négocient jamais ».

Et de conclure : « C’est pour cette raison qu’on en est là aujourd’hui. »





















































seneweb