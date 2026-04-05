Au GITEX Africa 2026, Wave revendique un rôle moteur dans la révolution financière du continent

Au GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) Africa 2026, tenu à Marrakech du 7 au 9 avril 2026, Wave n'a pas simplement occupé l'espace. L'entreprise a orchestré une démonstration stratégique de puissance, articulée autour d'une conviction forte : la transformation numérique africaine ne pourra être durable qu'à condition d'être profondément enracinée dans les réalités locales.



Dans un contexte de recomposition accélérée des modèles économiques portés par la digitalisation, la fintech confirme son positionnement comme l'un des architectes de la prochaine phase de développement technologique du continent. Sponsoring visible, interventions ciblées et engagement actif dans les débats structurants ont permis à Wave de porter une ligne claire : bâtir des infrastructures financières accessibles, fiables et massivement inclusives.



L'inclusion financière comme socle d'une nouvelle architecture économique



Au cœur des échanges, un constat s'impose. L'innovation financière en Afrique a changé de nature. Elle ne relève plus de la projection, mais d'une réalité tangible qui redéfinit les usages économiques.



‘'Sur nos marchés, l'innovation financière n'est plus une projection. Elle redéfinit déjà concrètement la manière dont les populations paient, gèrent leur activité, font croître leur entreprise et accèdent à de nouvelles opportunités'', affirme El Hadji Malick Gueye.



Ce basculement structurel s'incarne dans la montée en puissance de la finance intégrée, désormais imbriquée dans les usages quotidiens. Paiement, commerce, mobilité ou entrepreneuriat convergent dans des écosystèmes digitaux où les services financiers cessent d'être des produits autonomes pour devenir des fonctions invisibles mais essentielles.



Derrière cette mutation, un impératif stratégique se dessine : concevoir des solutions simples, robustes et adaptées. ‘'L'innovation la plus utile est celle qui reste simple, concrète et profondément ancrée dans les réalités locales'', insiste le dirigeant, soulignant une approche résolument pragmatique de l'innovation.



Construire des infrastructures africaines pour des usages africains



Au-delà des usages, c'est la question des infrastructures qui s'impose comme le véritable champ de bataille. Identité numérique, interopérabilité des paiements et modernisation des services publics constituent les piliers d'un écosystème encore en construction mais déjà déterminant pour l'inclusion économique.



Pour Karamokho Badiane, l'enjeu dépasse largement la simple digitalisation des transactions. ‘'Le futur de l'argent en Afrique se construira à partir des réalités africaines. Il ne s'agit pas seulement de faire passer les transactions du cash au digital. Il s'agit de bâtir une infrastructure intuitive, résiliente et pertinente''.



Cette lecture met en lumière une évolution clé : la bataille de la fintech africaine ne se joue plus uniquement sur l'acquisition d'utilisateurs, mais sur la capacité à structurer des plateformes capables de soutenir une croissance régionale cohérente et durable.



L'enjeu stratégique de l'expansion régionale



Dans cette dynamique, l'expansion géographique devient un levier critique. Le passage du statut de startup à celui d'acteur régional suppose des modèles opérationnels robustes, une exécution rigoureuse et une capacité à s'adapter à des environnements réglementaires et économiques hétérogènes.



Wave s'inscrit pleinement dans cette logique d'échelle, en capitalisant sur une stratégie d'intégration progressive des marchés africains. L'objectif est de construire une infrastructure financière continentale capable d'accompagner la montée en puissance des économies locales.



Soutenir l'écosystème pour accélérer l'innovation



L'un des enseignements majeurs de cette édition réside également dans le rôle croissant des écosystèmes nationaux. À travers sa participation au side event dédié au Sénégal, Wave a mis en avant un modèle d'innovation porté par les talents locaux et soutenu par des dynamiques entrepreneuriales en forte accélération.



En accompagnant des entrepreneurs présents à Marrakech, l'entreprise affiche une stratégie d'influence plus large : connecter les porteurs de projets africains aux opportunités régionales et internationales.



Pour Coura Tine Sène, directrice générale de Wave Mobile Money, l'enjeu est avant tout collectif. ‘'L'avenir numérique de l'Afrique doit se bâtir grâce à des partenariats ambitieux, des écosystèmes solides et une innovation inclusive, créatrice d'impact concret''.



Une bataille d'influence au cœur de l'agenda numérique africain



Plus qu'une vitrine, GITEX Africa s'affirme désormais comme une arène stratégique où se dessine l'agenda numérique du continent. Dans ce théâtre d'influence, Wave consolide son statut d'acteur de référence, capable non seulement d'innover, mais aussi de peser sur les orientations structurantes du secteur.



De ce fait, une certitude émerge. La prochaine phase de transformation numérique africaine ne sera ni importée ni standardisée. Elle sera construite localement, à partir d'infrastructures adaptées, d'usages réels et d'ambitions régionales assumées.



Dans cette trajectoire, Wave entend bien jouer un rôle de premier plan, en contribuant à l'émergence d'une économie numérique africaine plus inclusive, plus connectée et résolument tournée vers l'impact.

































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