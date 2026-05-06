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Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 7 Mai 2026 à 09:28 modifié le Jeudi 7 Mai 2026 - 12:30

L’homme d’affaires a obtenu l’expulsion du père de famille de 56 ans, l’obligeant à quitter avec les siens la maison qu’il a construite à la Cité Mourtalla, sur une aile de la VDN. L’histoire a ému le public qui, sur la toile, a lancé une cagnotte afin de permettre à ce dernier d’acheter le terrain objet du litige et ainsi de pouvoir garder sa villa. Le célèbre importateur de riz écarte toute possibilité de céder la parcelle dont il revendique la propriété, traitant la victime supposée de «manipulateur». Il s’est expliqué dans L’Observateur. Extraits.


Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye
«À genoux, en pleurs…»

«[…] Il y a 7 ou 8 ans, j'ai acquis ce terrain et j'y ai placé des gens pour le sauvegarder. Un jour, je reçois un appel m'informant qu'une personne s'est présentée et était en train de déblayer pour construire. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai constaté de visu qu'effectivement, il était en train de construire. Je suis parti illico à la Dscos [Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol] pour signaler le fait. Quelques jours après cela, un homme s'est présenté à mon bureau. Il s'appelait Aly et tenais à me voir en personne. J'ai accepté de le recevoir. Dès qu'il a franchi le pas, il s'est mis à genoux et a éclaté en sanglots. J'ai eu peur sur le coup : je ne savais pas qui c'était et surtout de quoi il s'agissait. J'ai insisté pour savoir de quoi il retournait, alors il s'est mis à me raconter son histoire. Il m'a dit qu'il avait été abusé dans la vente du terrain, qu'il y avait mis toutes ses économies et qu'il serait perdu si jamais je persistais à l'en faire partir. Il a continué ainsi longtemps, j'ai été pris de pitié. Je lui ai donc demandé quelle était concrètement la solution qu'il me proposait. Il m'a dit qu'il voulait que je lui vende le terrain. Vu la situation, je n'y trouvais pas d'inconvénients. J'étais tellement affolé que j'ai tout de suite accepté et je me rappelle même lui avoir demandé combien il pouvait payer. Il m'a dit qu'il n'avait plus les moyens, mais que si j'acceptais, il pouvait me payer 50 millions pour le terrain. […] Honnêtement, je n'étais pas dans l'optique de vendre ce terrain. Pour lui faciliter les choses, parce qu'il me disait avoir mis toutes ses économies dans la construction, je lui ai proposé de me faire des versements jusqu'à solder complètement le montant. Non seulement, il était d'accord, mais il était si content qu'il n'a cessé de me bénir. Je me rappelle qu'il est sorti de mon bureau très content.



Les points sur les i

«[…] Quelques jours après cet entretien, je reçois le coup de fil d'un ami qui travaille dans un cabinet de notaire. Il me dit : ‘Moustapha, tu vends ton terrain ?’ Je suis surpris par une telle question, je n'avais de terrain à vendre à l'époque. Il me dit qu'une personne s'était présentée à son cabinet avec une procuration pour vendre. Je rêvais debout. Je l'appelle [Mouhamed Aly Srour] pour une séance d'explications et il me sert une histoire invraisemblable. Il m'explique que la femme qui lui avait vendu le terrain l'avait approché pour lui proposer de remettre le terrain sur le marché. Qu'il pourrait le vendre plus cher que 50 millions... J'ai alors mis les points sur les i avec les lui. Je lui ai dit que désormais, il n'y avait plus d'accord entre nous et que d'ailleurs, j'allais lui intenter un procès. […] Le notaire m'a […] dit qu'il avait emmené la copie de ma carte d'identité et une procuration. Et puis soyons sérieux, tu te fais escroquer par une femme et c'est elle qui te propose de vendre plus cher. Il n'y a rien de logique. Pourquoi il n'a pas porté plainte contre elle ? […] Et pendant que j'enclenchais la procédure [d’expulsion], lui a continué à construire comme si de rien n'était. J'ai gagné en première instance. Il a fait appel et continué de construire. Le temps du jugement définitif, il avait terminé et emménagé.
10 millions F CFA, décharge et témoins
«[…] La procédure a été longue. À un moment, un ami haut placé est venu à son tour me convaincre de faire œuvre de bienfaisance en lui cédant le terrain. Je ne voulais plus en entendre parler, mais par respect pour cette personne, j'ai accepté de lui vendre suivant les termes du premier accord. Le médiateur est parti le voir pour lui en parler. Il est revenu vers moi en s'en lavant les mains. Il m'a dit que ce Mouhamed Aly n'était en réalité pas solvable. Donc dès que le dossier a été vidé en 2025, j'ai entamé une procédure d'expulsion. Quand il a été au courant, il s'est rendu chez l'imam du quartier pour pleurnicher. Il lui a dit qu'il acceptait de sortir, mais qu'il n'avait pas de caution pour déménager. Il l'a dit alors qu'il y avait un notable témoin qui me connaissait. Sensible à son cas, il m'a appelé pour être sûr que c'était moi et m'a convaincu de l'aider à déménager. Je lui ai dit que le gars était un manipulateur et qu'il ne fallait pas se fier à ses pleurs, parce qu'il m'a eu comme ça. Mon ami a quand même insisté pour que je l'aide. Le gars voulait l'argent de la caution pour déménager. S'il ne s'agissait que de cela, ce n'était pas grand-chose. J'ai donné 10 millions de francs CFA à mon ami pour les remettre au gars. La remise a été faite au mois de décembre dernier (le 27 décembre) devant l'Imam du quartier. Mouhamed Aly a signé une décharge disant qu'il avait bien reçu les 10 millions francs CFA [ L’Observateur a publié le document que ne sommes pas en mesure d’authentifier]. Sur la décharge, il y a sa signature, celles du témoin et de l'Imam. […] Il s'est engagé à libérer le terrain au mois de février 2026 et qu'à la fin du délai, il a refusé de partir. Tout est sur la décharge. Lors de la procédure, il n'a pas cherché à me joindre. Quand il a épuisé tous ses recours, il a essayé, mais j'avais déjà été échaudé et donc je refusais systématiquement. C'est après qu'il y a eu des médiateurs.


«C’est manipulateur»

«J'aimerais poser une question à tous ceux qui parlent et à tous ceux qui me jettent aux orties. Dans cette affaire, qui est vraiment la victime ? Que veut réellement cet homme ? Il a proposé d'acheter le terrain pour finir par dire qu'il n'est pas solvable. Il est allé se plaindre qu'il ne disposait pas de caution pour déménager, je lui ai remis 10 millions de francs CFA. Il les a encaissés, mais a refusé de partir. Je ne sais plus quoi faire en réalité. [Sur la possibilité de vendre le terrain à Mouhamed Aly Srour et un éventuel renchérissement de sa part] (Rires) Nous ne sommes plus dans le cadre d'une vente. Nous en sommes sortis depuis la fin de la procédure en 2025. Je n'ai jamais parlé de 300 millions. Jamais. J'ai arrêté de lui parler depuis 8 ans, depuis qu'il m'a fait le coup de la vente. Ce n'est en réalité plus une question d'argent. C'est une question de principe. Je ne veux rien à voir à faire avec un manipulateur comme lui. S'il avait mille milliards à me proposer, je n'en voudrais pas. Si les Sénégalais sont décidés à l'aider, il n'y a pas de souci, mais je dis que c'est un manipulateur, il a toujours mes 10 millions avec lui.»




















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