Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Dakarposte, qui a ébruité l'arrestation de cet illustre Maître queux (terme ancien pour désigner un grand cuisinier), impliqué dans l'esclandre que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, a appris que Balla Mbaye, puisqu'il s'agit de lui, gère "Téranga Traiteur".



Comme nous l'écrivions, domicilié à Liberté 6 Extension, Balla Mbaye, cueilli par les redoutés mais redoutables pandores de la Br de Keur Massar, adepte de relation contre nature, se la coulait douce avec un maçon, habitant Nguekhokh et répondant au nom de Mamadou Lamine Diouf.



Au "frais" (en garde à vue) dans les locaux de la brigade de recherches de Keur Massar, il est à un pas de rejoindre l'animateur Pape Cheikh Diallo et Cie dans l'univers abscons de la citadelle de Rebeuss.



Dakarposte vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails !



Affaire à suivre...

















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