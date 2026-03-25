L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Pape Cheikh Diallo et CIE, est en mesure de révéler que le journaliste du site d'informations "Kewoulo", répondant au nom de Pape Tall, est finalement tombé dans la nasse des pandores de la Brigade de Recherches de Keur Massar suite à l'exploitation du téléphone du présentateur de la 7TV, en l'occurrence Kadior Cissé. Ce dernier a été arrêté hier par les mêmes enquêteurs de la maréchaussée sis à Keur Massar.



Le "call" de Kadior Cissé a donc "parlé" , révélant ses "links " avec son "ami" (e) Pape Tall de Kewoulo.



En clair, l'analyse technique des appareils saisis par les pandores de Keur Massar a révélé des échanges compromettants liés à l'organisation de rencontres privées et à d'autres activités illicites. Ces preuves numériques ont permis d'identifier de nouveaux suspects entre Dakar, Thiès, Saint-Louis , Nioro...



En attendant d'y revenir, tout porte à croire que ce scandale de gays impliquant l'animateur Pape Cheikh et Cie est loin de connaitre son épilogue!











Affaire à suivre ....





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