« Fonds Rose »- Sokhna Aïda Diallo appuie la DER avec une enveloppe de 5 millions francs cfa et promet de leur verser encore …1 million chaque deux mois

Les femmes africaines ont joué un rôle essentiel dans les avancées qui ont façonné le cours de l’histoire du continent africain. Elles ont endossé un rôle de leadership affirmé en tant que combattantes de la liberté, philosophes, magnats des affaires, et autres rôles porteurs de changement. De plus, elles ont imaginé, motivé, construit et inspiré d’autres personnes pour accomplir des réalisations importantes à l’échelle nationale, continentale et mondiale. Parmi ces dames, on peut citer Sokhna Aïda Diallo « mou Cheikh Béthio ».



Elle vient de s’illustrer et de bonne manière. Figurez-vous qu’elle a casqué, sans tambour ni trompette, aux fins d’appuyer les femmes, via la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes – DERFJ.



En effet, Sokhna Aïda Diallo a offert pas moins de cinq millions de nos francs à la trouvaille dénommée « Fonds Rose » à l’actif de la DER.

Mieux, elle a promis de leur verser en guise d’appui la somme d’un million de francs cfa tous les deux mois.

Un geste qui ne doit pas surprendre car Sokhna Aïda Diallo est connue pour ces gestes de haute portée financière, ayant par le passé remis des sommes bien plus importantes, comme 20 millions de FCFA en cash pour la force COVID-19 en 2020.



Figure de vertu et de distinction, cette dame, constamment sur son 31, allie la force de caractère à la douceur du cœur.

Une vielle connaissance dira d’ailleurs : « Elle ne se contente pas d'être gentille ; elle est tournée vers les autres. Son aide est sincère, sans attente de retour, et elle possède cette capacité rare d'écouter sans juger. Sokhna Si, c’est l’élégance naturelle. Plus qu'une question de vêtements, son élégance réside dans sa posture et sa retenue. Elle dégage une "classe" qui vient de sa confiance en elle et de son respect pour les autres. Loin de moi toute idée de lui tresser des lauriers, elle incarne l’exemplarité. Cette dame inspire machallah par ses actes. C'est une personne sur qui l'on peut compter, dont l'intégrité est le moteur de chaque décision. Kar, machallah, sa présence apaise et impose le respect instantanément. Elle n'a pas besoin de parler fort pour être entendue, car sa valeur se lit dans son attitude. »

Pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, la déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ), Dr Aïssatou Mbodj, a lancé récemment le "Fonds rose", un dispositif destiné à accompagner les femmes entrepreneures confrontées au cancer ou en rémission.

Doté d’un budget d’un milliard pour sa première phase, ce fonds vise à assurer la continuité et la pérennité de leurs activités, tout en leur offrant un soutien pour vivre dignement leur maladie.











