"Guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif- La surprenante réaction d'Ousmane Sonko: "Le rouleau est en marche !"

"Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition APTE. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives.

Demain, le Conseil national de PASTEF se réunira sous ma présidence.

Le rouleau est en marche !" réagira le chef de file du parti Pastef . Un commentaire qui suscite, depuis quelques heures, des interprétations divergentes. D'aucuns parlent de contexte de dualité au sommet de l'Etat entre le président Diomaye et le Pm, Ousmane Sonko.



Quoi qu'il en soit, cette démarche, à l'actif de Sonko, intervient après que le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé et structuré sa propre coalition au King Fahd Palace, marquant une volonté d'autonomie politique vis-à-vis du PASTEF.





Lors de sa sortie au King Fahd, le président Faye a affirmé son engagement envers sa coalition en déclarant : « Cette coalition, je ne la trahirai pas », tout en prenant certaines distances idéologiques avec la ligne de Sonko sur des sujets comme la justice et le souverainisme.





En réponse à cette structuration, Ousmane Sonko a multiplié les appels à ses militants, allant jusqu'à minimiser le poids électoral de la coalition présidentielle lors de récentes adresses digitales, affirmant que ses membres « ne pourraient même pas gagner une cabine téléphonique » sans le PASTEF.





Cette situation cristallise une "guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif à l'approche des prochaines échéances électorales locales de 2027. Un confrère a d'ailleurs écrit qu'il s'agit "d'une situation de "guerre froide" ou de fortes tensions émerge entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko au Sénégal, marquée par des désaccords sur la gestion du parti Pastef et de la coalition présidentielle. Après 20 mois au pouvoir, des rivalités d'ambition et des divergences de méthode sur la gouvernance (nominations, restructurations) fissurent leur tandem originel."



Vous avez dit rivalités de pouvoir?



En tout cas, des tensions sont nées de la réorganisation de la coalition « Diomaye Président » par le chef de l'État, que le Pastef, dirigé par Sonko, désapprouve en estimant que Diomaye n'en est pas le véritable chef.



Ousmane Sonko reproche au président un manque de soutien face aux attaques et des nominations, notamment celle d'Aminata Touré, perçues comme une tentative de diluer l'influence du Pastef.



La presse sénégalaise et des analystes évoquent une transformation du "duo fusionnel" en un "duel", avec deux centres d'autorité parallèles, ce qui paralyse parfois l'administration.





Malgré des rencontres pour apaiser les tensions, des soupçons de "flicage" et de rivalités d'ego persistent, bien que les deux hommes affirment publiquement qu'il n'y a pas de conflit.



Cette fracture latente entre le président et son Premier ministre, qui l'a propulsé au pouvoir, fait craindre une instabilité politique et une gêne dans la conduite des réformes.



Pour rappel, à la suite de l'assemblée générale de la coalition Diomaye Président tenue au King Fahd Palace le samedi 7 mars 2026, Ousmane Sonko a pris des initiatives pour remobiliser son camp et sa propre coalition.



Ousmane Sonko a convié les membres de la coalition APTE (Alliance Pour la Transparence et l'Éthique) à une rencontre, notamment sous la forme d'un "ndogou" (rupture du jeûne), aujourd'hui à l'hôtel Azalaï.