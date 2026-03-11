Voici la Photo de famille des 7 membres fondateurs de Pastef (Malang SONKO )

"Voici la Photo de famille des 7 membres fondateurs de Pastef dont on parle. Où est Fred Kubay ? Vous ne pouvez pas falsifier l’histoire, car nous en avons été témoins et les preuves existent.

Diomaye l’a clairement affirmé lors d’une émission sur Walfadjri TV : c’est le président Ousmane SONKO qui l’a introduit dans le parti, ainsi que Birame Souleye Diop. Il faut rétablir la vérité.

Il y aura toujours des vautours et des charognards qui veulent, coûte que coûte, falsifier l’histoire à leur intérêt, mais c’est une peine perdue" fait savoir Malang Sonko