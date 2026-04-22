FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

À sa descente d’avion, le "Golden Voice of Africa" a été accueilli en grande pompe par Salif Traoré dit "A’Salfo", commissaire général du FEMUA, mais plus connu du grand public sous le nom de Manadja, leader du groupe Magic System. Accolades, sourires et ambiance fraternelle : les images de ces retrouvailles entre deux géants de la musique ouest-africaine font déjà le tour des réseaux sociaux.



Si le programme officiel du FEMUA 18 reste encore tenu secret, la présence de Youssou Ndour confirme l’ambition panafricaine du festival. Le public ivoirien s’attend à un voyage musical entre mbalax, afro-jazz et classiques comme 7 Seconds, Birima ou Immigrés.



"Abidjan, c’est chez moi. Le FEMUA, c’est la famille. Je suis venu pour partager, pour communier avec mes frères et sœurs ivoiriens", aurait confié l’artiste à sa sortie du salon VIP, selon des témoins.



Le FEMUA, carrefour culturel



Organisé chaque année par le groupe Magic System, le FEMUA est devenu le plus grand rendez-vous musical d’Afrique de l’Ouest. L’édition 18 met à l’honneur l’unité africaine et la jeunesse, avec des concerts, des actions sociales et des panels. La venue de Youssou Ndour, 66 ans, Prix Praemium Imperiale et ex-ministre de la Culture du Sénégal, donne une dimension diplomatique et culturelle forte à l’événement.



Youssou Ndour sera sur la scène d’Anoumabo pour un show inédit. Abidjan retient son souffle.











































igfm