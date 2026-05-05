Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

La bataille judiciaire qui oppose depuis plusieurs mois Abdoulaye SYLLA, patron d’Ecotra, à l’homme d’affaires Zakiroulahi SOW a connu un nouveau rebondissement ce lundi 4 mai 2026. La Cour d’appel de Dakar a rendu une décision en faveur de Zakiroulahi SOW dans le cadre de la procédure de défense à exécution provisoire qu’il avait initiée suite à la saisie de ses avoirs.



En annulant la condamnation prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar en décembre 2025 qui l’avait reconnu coupable d’escroquerie et condamné à un an de prison avec sursis, au remboursement de 5 milliards de F CFA à Abdoulaye SYLLA ainsi qu’au versement d’un milliard de F CFA de dommages et intérêts, la juridiction a suspendu les saisies qui avaient été engagées contre ses biens.



Selon Libération, cette décision a été prise alors même que le parquet général s’était prononcé en faveur du maintien de la procédure d’exécution provisoire, estimant qu’il convenait d’attendre un jugement définitif avant toute suspension. La Cour d’appel en a néanmoins décidé autrement. Les avocats de Zakiroulahi SOW avaient notamment fait valoir devant la Cour que le jugement de première instance n’était pas suffisamment motivé, un argument qui semble avoir pesé dans la balance. Le journal indique qu’ils ont également souligné, en s’appuyant sur une commission rogatoire menée au Togo, que la somme de 5 milliards de F CFA, objet du litige, se trouverait toujours dans les comptes du Trésor togolais.



Pour rappel, le bras de fer provient du rachat de la Société interafricaine de banque (SIAB), basée au Togo. Selon Abdoulaye SYLLA, Zakiroulahi SOW aurait monté un projet fictif via sa société Siraj Holding afin de détourner les 5 milliards de F CFA que la société Ecotra avait versés au Trésor togolais.















































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