Encore un coup de filet de la BR de Keur Massar concernant l'Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- Un célèbre commerçant à Guédiawaye et un décorateur Yeumbeulois capturés ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Enquêteurs habiles, capables de réussir régulièrement des coups de filet (arrestations simultanées de plusieurs malfaiteurs), les pandores de la brigade de Keur Massar viennent de mettre le grappin sur deux autres individus, formellement identifiés comme des membres de la bande à Pape Cheikh Diallo et Cie.



Dakarposte, qui surveille comme du lait sur le feu l'évolution de l'enquête, est en mesure de révéler que le célèbre Mamadou Guèye (commerçant connu à Guédiawaye) et un décorateur (Doudou Diop), habitant Yeumbeul, sont tombés dans la souricière de la maréchaussée.



Nos radars fureteurs nous soufflent qu'ils sont entendus, au moment où ces lignes sont écrites, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Qui mène une opération d'envergure dans l'affaire de gays impliquant l'animateur Pape Cheikh Diallo et Cie, avec un bilan qui s'est considérablement alourdi ces derniers jours.



Le nombre d'interpellations a désormais franchi la barre des 90 personnes. Parmi les suspects figurent des profils variés, incluant récemment un "Mbacké Mbacké" domicilié à Touba.



Pour rappel, l'enquête, rondement menée, a débuté en février 2026 suite à la dénonciation de Pape Cheikh Diallo par un banquier, Doudou Lamine Dieng, qui a affirmé vivre en couple avec lui, entre autres....



Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, mise en danger de la vie d'autrui et transmission volontaire du VIH/Sida. Sur les premiers suspects arrêtés, plusieurs rapports médicaux ont confirmé la présence du virus.



Les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont appuyés sur l'exploitation de téléphones portables, découvrant des audios et messages compromettants, entre autres aveux .



La procédure enclenchée se poursuit sous l'autorité d'une délégation judiciaire, et des mesures de restriction de sortie du territoire ont été renforcées pour les personnes suspectées d'être liées à ce réseau.



Affaire à suivre....







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