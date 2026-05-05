Thiès : un gestionnaire de tontine disparaît avec 17 millions FCFA

À l’approche de la Tabaski, une affaire préoccupante secoue les chauffeurs de taxi de Thiès. Environ 80 conducteurs affirment avoir été victimes d’un détournement présumé de fonds après la disparition soudaine du gestionnaire de leur tontine.



D’après Seneweb, les faits se sont déroulés à « Arrêt Clandos », également appelé « Arrêt Ndiago », situé à proximité de l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, dans la commune de Thiès-Est. Selon plusieurs témoignages concordants, D. GUÈYE, chauffeur de taxi et principal responsable de la gestion de la tontine, est introuvable depuis plusieurs jours.



Cette tontine avait été mise en place par une quatre-vingtaine de chauffeurs, chacun contribuant à hauteur de 1 000 FCFA par jour. L’objectif était de constituer une épargne collective destinée à faire face aux dépenses liées à la Tabaski, notamment l’achat du mouton et les charges familiales. Au total, la cagnotte aurait atteint la somme de 17 millions de FCFA.



Mais au moment crucial de la redistribution des fonds, le gestionnaire a disparu. D’après les cotisants, son téléphone est éteint et aucune information ne permet de le localiser. Une situation qui a plongé les membres de la tontine dans l’inquiétude et la colère, certains déclarant avoir entièrement compté sur cette épargne pour préparer la fête.



Face à ce qu’ils considèrent comme une trahison, les victimes disent avoir entamé des recherches pour retrouver D. GUÈYE. Une plainte a également été déposée auprès des autorités compétentes afin de faire la lumière sur cette affaire et tenter de récupérer les fonds.





































Walf