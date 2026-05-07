Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Invité parmi les personnalités culturelles du continent, Youssou Ndour a participé aux échanges sur le rôle de la culture et des industries créatives dans la croissance et l’innovation en Afrique. Le sommet, placé sous le thème « Partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance », a mis l’accent sur l’entrepreneuriat, la jeunesse et les secteurs d’avenir.



Le président français Emmanuel Macron, présent à Nairobi, a annoncé à l’occasion du forum la mobilisation de 23 milliards d’euros d’investissements pour l’Afrique, dont 14 milliards portés par des entreprises françaises.



Pour Youssou Ndour, cette édition d’Africa Forward a été l’occasion de rappeler que le développement du continent passe aussi par la valorisation de son patrimoine culturel et de ses talents. Le chanteur, déjà engagé depuis des années dans les questions de développement et d’éducation au Sénégal, a plaidé pour une meilleure intégration des industries créatives dans les politiques économiques africaines.



Le sommet Africa Forward marque une rupture symbolique : c’est la première fois depuis 1973 qu’un sommet Afrique-France se tient dans un pays anglophone. La présence d’artistes comme Youssou Ndour illustre la volonté des organisateurs d’ouvrir le dialogue au-delà du seul champ économique et diplomatique.





























































Igfm