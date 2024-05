COLÈRE DÉBORDANTE D’ABDOULAYE CISSÉ : « IMPOSSIBLE QUE MACKY NE VIENNE PAS RÉPONDRE… »

« C’est impossible que l’ancien président de la République, Macky Sall, ne vienne pas répondre… », a déclaré Abdoulaye Cissé.



Le journaliste de la Tfm explique : Il est certain que ces scandales seront extrapolés, comme le contrat de 459 milliards de F CFA pour une usine de dessalement d’eau de mer signé avec les Saoudiens seulement six jours avant son départ…



Des détails scandaleux ont été laissés dans le pays par le président Macky Sall. J’espère que son objectif n’était pas de s’enrichir ou de prendre le contrôle de secteurs clés.



À la lumière des événements récents, on se demande quels intérêts Macky Sall servait, s’interroge le journaliste qui est catégorique dans sa réponse : « Ce n’étaient pas les intérêts du Sénégal qu’il défendait. »



























































































