COMMÉMORATION DE LA DISPARITION D'OMAR BLONDIN DIOP- La vérité sur les circonstances de sa mort souhaitée

Africa First et d'autres organisations panafricanistes ont rendu hommage à Omar Blondin Diop, au cimetière de Soumbedioune, à l'occasion du 52e anniversaire de sa disparition. Plus d'un demi-siècle après, la demande de justice pour le natif de Niamey persiste.



À l'échelle planétaire, le 11 mai commémore la disparition de la légende du reggae, Bob Marley. Mais dans le contexte sénégalais, cette date évoque avant tout l'anniversaire de la mort d'Omar Blondin Diop.



Ainsi, plus d'un demi-siècle après son décès, l'envie de voir la vérité émerger reste toujours vivace. ‘’Nous maintenons notre souhait constant : justice pour Blondin Diop. Avec le gouvernement actuel, nous espérons que des efforts seront faits en ce sens, car au moins, ce tandem incarne ces valeurs panafricanistes qui ont toujours constitué le cheval de bataille d'Omar Blondin Diop. Toujours est-il que la vérité doit être établie sur ce qui s'est passé à Gorée le jour de sa mort. Sa famille en a besoin, le défunt aussi’’, explique la coordonnatrice d'Africa First, Sylvestine Mendy.



Nous sommes convaincus que, malgré son court passage sur terre, l'histoire de Blondin mérite d'être connue pour inspirer des générations. Ainsi, nous prônons qu'il soit enseigné dans nos écoles, car c'était un fervent défenseur de la cause noire. Les générations actuelles méritent de connaître ce grand homme. Dans cette même optique, nous pensons qu'un monument doit être érigé en son honneur, ou à défaut, rebaptiser une rue en son nom, Omar Blondin Diop.



Du côté de la famille du regretté Omar Blondin Diop, on pousse également pour que justice soit faite. ‘’Les régimes précédents n'étaient pas favorables à une quelconque action judiciaire pour élucider la disparition d'Omar Blondin Diop. Avec l'actuel pouvoir qui se réclame plus ou moins de son héritage, nous espérons que les choses vont enfin bouger. D'autant plus que des témoignages du monde judiciaire sur cette affaire constituent aujourd'hui des faits nouveaux pouvant motiver l'ouverture d'un procès. Plus de 50 ans après, la famille attend toujours qu'on éclaire sa lanterne pour pouvoir faire son deuil’’, soutient le frère cadet d'Omar Blondin Diop, porte-parole de la famille, Bécaye Blondin Diop.





































Enquête Quotidien