Candidate à l’élection présidentielle en Mauritanie: Belinda Fall, Consultante indépendante, engage le combat de l’inégalité et de l’injustice sociales

L’engagement politique, un principe reposant sur des convictions et des réalités de vie n’est pas une vile option. Très coriace et dynamique dans ses engagement, l’écrivaine Bellinda Fall se lance, désormais, à la conquête des suffrages pour diriger les rênes de son pays de naissance, la Mauritanie. Elle reconnaît de manière courageuse, l’existence d’un problème réel d’égalité entre différentes franges de société dans son pays. Tête bien faite, cette dame de fer qui refuse de se laisser faire, dresse et diligente ses arguments, projets et programmes avec intelligence. Ses réponses très limpides sur différentes interpellations, en attestent sur son niveau d’imprégnation et de culture générale.



Belinda Fall, consultante indépendante auprès de plusieurs Chefs d’État africains de 2005 à 2017, a pris l’exemple de la France et des Etats-Unis, qui sont des modèles de démocratie et des droits de l’homme, pour relever l’existence des inégalités dans le monde. D’après elle, il n’y a aucune société dans le monde à 100% égalitaire. Et, dans ces pays de référence, il existe beaucoup d’injustice. Elle souligne lors d’une émission qu’en France, Mourad et Fatima ont moins de chance d’être recrutés que Isabelle et Jean Paul. Un fait que les Français ne nient pas. Belinda considère que la Mauritanie des années 70, n’est plus d’actualité. A cette époque, c’était un Etat en construction, avec un système établi par les Français, qui mettait tout le monde dans un apanage.



Ainsi, Belinda Fall signale qu’il y a une inégalité dans le cercle restreint de la famille et de la loi. « Les gens sont égaux par rapport à la loi. Mais, il faut une valorisation des codes. Puisqu’il y a différentes castes et origines avec des années d’instrumentalisation, il a été noté un système anarchique. Et, ces codes de valorisation sont à améliorer », plaide-t-elle. La candidate à l’élection présidentielle a rappelé l’histoire de Boubou Timéra, qui a été nommé Ministre et retiré pour un motif léger, lié à un problème social. Elle reconnaît l’existence autrefois, d’un système dégradant en Mauritanie. D’après elle, c’est difficile de changer une société sans être au même rythme, afin de garantir la stabilité et la paix.



Bien partie, Belinda Fall se donne déjà, les moyens d’accomplir sa mission sociétale et politique. Rien ne l’ébranle dans ses choix de conquérir la Mauritanie. Très adulée et aimée pour la franchise de ses idées, elle est dans une dynamique porteuse d’espoir pour les populations mauritaniennes. Elle a, dit-on, de belles perspectives pour ses ambitions présidentielles.







































