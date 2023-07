Canicule : les températures dépassent les 30 degrés dans toute l'Europe

Comment rester au frais, alors que toute l'Europe étouffe sous sa première vague de chaleur estivale ? En Autriche, ce présentateur dévoile sa méthode... se renverser une bouteille d'eau fraîche sur la tête, à la fin du journal télévisé.



Dans la République transalpine, les températures ont dépassé les 30 degrés... Et pour y faire face, les autorités ont mis en place des "centres de rafraîchissement" dans tout le pays.



En Espagne, les instituts météorologiques indiquent que les témpartures ont dépassé les 40 degrés dans certaines régions. De nombreuses personnes ont trouvé refuge à la psicine locale.





"Nous sommes venues tôt pour profiter de la piscine, car il va faire très chaud, et l'eau va nous aider à supporter la température" explique une Madrilène, venue avec son amie."Nous allons passer la journée ici car nous ne pouvons pas rester chez nous, même si tout est fermé, et encore moins dans la rue" ajoute sa voisine.



Une situation similaire en France... Lyon et d'autres villes suffoquent depuis déjà plusieurs jours. De forts orages devraient cependant un peu de fraîcheur en milieu de semaine.