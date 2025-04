Ce post de Dame Mbodj, réclamant la dissolution de l'Apr , qui affole la toile

"Après le vote de la loi d'interprétation, l'attente du peuple sénégalais c'est le démarrage des arrestations concomittamment à la dissolution de l'APR, car un parti politique dont les plus hauts responsables ont commis autant de tortures et de crimes, planifiés à partir de leur siège, ne mérite plus de briguer les suffrages de nos compatriotes " réagit Dame Mbodj