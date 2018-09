Ce que vous ne saviez pas sur Abdou Khafor TOURE, le nouveau DG de CGIS.SA

Il revient en effet à dakarposte que M. Abdou Khafor Toure, Manager, expert du secteur public est de formation pluridisciplinaire. Il a fait ses humanités ici au Sénégal et France. Dakarposte a appris de bonnes sources que c’est un produit du Lycée Limamoulaye de Guediawaye où il a obtenu le Bac avant de rejoindre en 1995 l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



A l’UCAD, Il s’inscrit en Histoire et y obtient une Licence en Histoire moderne et contemporaine avant de s’envoler pour la France en 1999.

En France, il s’inscrit d’abord à l’Université Charles De gaulle Lille 3 et y obtient une autre Licence en Histoire contemporaine parcours droit.

L’année suivante, il réussit à entrer à l’université du droit et de la santé de Lille 2 et y obtient une Maitrise en Science Politique.



Ensuite, il réussit à l’examen d’entrée de l’Institut d’Administration des Entreprises IAE de TOURS et y obtient un Master en Management public en 2003.

Ancien du mouvement des élèves de Limamoulaye et de celui des étudiants de Dakar dans la fin des années 90, il fut le Président de l’Association des étudiants sénégalais du nord de la France (AESEN) de 2000 à 2002.



Responsable politique très en vue de Guédiawaye et surtout de Wakhinane Nimzath.

Il fut pendant longtemps un inamovible Porte-parole des cadres libéraux du PDS.

Humble, les gens le décrivent comme un garçon intelligent et bosseur.