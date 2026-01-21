Dakarposte.com - Le site des scoops
Cérémonie de remise de la Coupe d'Afrique des nations 2025 : Discours du président Bassirou Diomaye Faye

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 21 Janvier 2026 à 01:54 modifié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 01:58

Cérémonie de remise de la Coupe d’Afrique des nations 2025 : Discours du président Bassirou Diomaye Faye
Ce mardi 20 janvier 2026, la cérémonie officielle de Remise de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0, après prolongations), au Président de la République Bassirou Diomaye Faye a eu lieu au Palais de la République. Nous vous proposons l’intégralité du discours du chef de l’Etat :

– Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
– Monsieur le Premier Ministre ;
– Madame le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;
– Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement ;
– Excellence, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique ;
– Monsieur le Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais ;
– Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football ;
– Mesdames, Messieurs les membres de l’encadrement administratif, médical et technique ;
– Cher Pape THIAW, Sélectionneur national ;
– Cher Kalidou KOULIBALY, Capitaine de l’équipe nationale ;
– Chers Lions de la Téranga ;
– Vaillants supporters de l’équipe nationale ;
– Partenaires et amis de la presse ;
– Honorables invités ;
– Mesdames, Messieurs,
Il y a un peu plus d’un mois, le 17 décembre 2025, je procédais au nom du Peuple sénégalais, à la remise officielle du drapeau national à nos vaillants Lions en partance pour la CAN 2025, au Maroc.

Ce fut un moment fort de communion, d’engagement de patriotes, prêts à relever les défis et à hisser encore une fois, le drapeau national au sommet du football africain.

Vous avez respecté cet engagement tout au long de cette compétition, par votre courage, votre détermination et votre sens du sacrifice individuel et collectif.

Lors de ma première sortie pour communier avec les Sénégalais venus célébrer votre sacre devant les grilles du Palais présidentiel, je déclarais que « nous avons vu des hommes de devoir sur le terrain, des patriotes qui ne se battaient pas pour un titre ou un palmarès, mais qui se battaient pour notre honneur et notre dignité ».

Vous avez fait preuve d’une combativité sportive exceptionnelle, d’une résilience hors du commun et d’un mental d’acier, et c’est en cela que votre sacre est historique au regard des émotions et des épreuves endurées tout au long de la compétition, particulièrement lors de la finale de cette CAN.

La liesse populaire qui a suivi votre brillante victoire sur toute l’étendue du territoire et en dehors du pays, et l’accueil chaleureux que le Peuple sénégalais vous a réservé, sont des marqueurs sociaux de reconnaissance, et de la joie immense de nos compatriotes.

Aujourd’hui, vous êtes de retour. Et cette mission est pleinement accomplie.

Chers Lions,

Votre parcours dans cette Coupe d’Afrique des Nations n’a pas été simple. Il a été âpre, disputé, exigeant. Chaque match a été un combat. Chaque victoire a été construite, maîtrisée. Vous avez affronté des adversaires de très haut niveau, dans une compétition où rien n’est donné, où tout se gagne. Et dans ces moments où la fatigue pèse, où la pression s’installe, vous avez tenu, vous avez été résilient.

Vous avez tenu parce que vous avez fait le choix du collectif, épousé l’esprit d’équipe. Parce que chacun a accepté la place qui lui était dévolue, joué son rôle pleinement et assumé toute sa responsabilité. Parce que l’intérêt commun prime toujours sur toute autre considération.

Vous avez tenu par la discipline, par la solidarité, par la maîtrise de vous-mêmes.

La finale que vous avez remportée restera comme un match de référence : intense,engagé, disputé jusqu’au bout ; un match qui exigeait à la fois du talent, de la lucidité et une force mentale exceptionnelle.

Vous avez répondu présents, avec sérieux, avec courage, avec caractère.

Au coup de sifflet final, le Sénégal a explosé de joie. Une joie immense, profonde, partagée.

Une joie née de l’effort consenti, du chemin parcouru et de la certitude que cette victoire est méritée.

Cette joie a dépassé nos frontières. Des Sénégalais d’ici, mais aussi de la diaspora, ont vibré, souffert, espéré avec vous.

Ils ont exulté ensemble, dans nos villes, dans les capitales africaines, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où bat un cœur sénégalais.

Ce soir-là, le Sénégal n’était pas seulement un pays victorieux.

Il était un peuple rassemblé autour d’un même élan, d’une même fierté, d’un même objectif atteint par l’effort partagé.

C’est le moment de remercier toutes les personnes, les personnalités, très nombreuses, à travers le monde qui ont célébré avec le peuple sénégalais cette magnifique victoire.

Chers joueurs,

En remportant ce titre continental, vous avez offert au Sénégal une nouvelle étoile.

Mais au-delà du trophée, vous avez offert un repère.

Un repère pour notre jeunesse, à qui vous montrez que les objectifs les plus ardus ne sont jamais hors de portée lorsque l’on avance ensemble.

Un repère pour notre Nation, qui voit dans votre parcours la preuve que la rigueur, la constance et l’unité transforment l’ambition en réussite.

Vous avez gagné avec sérieux.

Vous avez gagné avec respect.

Vous avez gagné sans jamais perdre le sens de ce que vous représentez.

Je tiens ici à adresser mes félicitations appuyées à l’ensemble des joueurs, sans exception.

Chacun de vous, à sa place, a contribué à cette victoire. Chacun de vous a été un héros de cette campagne, parce que chacun a accepté de se fondre dans un collectif plus grand que lui.

Je veux également saluer le travail remarquable du sélectionneur national, Pape Thiaw. Par votre calme, votre rigueur et votre intelligence tactique, vous avez su conduire ce groupe avec justesse, en respectant son identité et en tirant le meilleur de chaque joueur.

Vous avez montré qu’un leadership fondé sur la clarté, l’écoute et la méthode permet de conduire un collectif vers les plus hauts sommets. À travers vous, je salue le travail de l’encadrement technique qui vous accompagne.

Je félicite le Président de la Fédération sénégalaise de Football, Abdoulaye Fall, ainsi que l’ensemble des dirigeants, techniciens et personnels administratifs, pour la qualité du travail accompli.

Cette victoire est aussi celle d’une organisation patiente, d’une vision partagée et d’un engagement constant au service du football sénégalais.

Je salue l’action de Madame le Ministre des Sports, Khady Diène Gaye, et de l’ensemble du Gouvernement sous la Conduite du Premier Ministre Ousmane Sonko, pour l’accompagnement, le soutien et les investissements consentis en faveur du sport, convaincus que le sport, lorsqu’il est bien encadré, est une école de discipline, de dépassement de soi et de cohésion nationale.

Dans cet élan de remerciements, j’associe le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à travers Son Excellence Madame l’Ambassadrice du Sénégal au Maroc, présente et engagée à toutes les étapes, aux côtés de notre équipe nationale.



Je n’oublie pas nos supporters. Ces femmes et ces hommes, ici et ailleurs, qui n’ont jamais cessé d’y croire.

Par leur ferveur, leurs prières, leur fidélité et leur passion, ils ont accompagné l’équipe à chaque étape et lui ont donné, dans les moments décisifs, cette force supplémentaireirrésistible.

Je salue l’énorme travail accompli par la presse sénégalaise qui a accompagné notre équipe nationale, informé positivement l’opinion nationale et internationale et apporté sa pierre à cette formidable réussite que nous célébrons aujourd’hui.

Chers compatriotes,

Permettez-moi enfin d’avoir un mot particulier pour un homme. Un joueur dont le parcours, l’attitude et le leadership forcent le respect. Un joueur qui, par son talent, mais surtout par son sens des responsabilités, a marqué cette finale et cette compétition.

Sadio Mané est aujourd’hui bien plus qu’un grand joueur.

Il est entré, par son œuvre, sa constance et son exemplarité, dans le cercle fermé des légendes du football mondial.

Dans cette finale, vous avez montré ce que signifie être un leader : voir juste, décider au bon moment, entraîner les autres, rester lucide quand la pression est maximale.

Au nom de la Nation sénégalaise, je vous rends un hommage appuyé et à travers vous, aux autres cadres de l’équipe, et l’ensemble de la tanière.

Avant de conclure, c’est le lieu de féliciter le peuple ami et frère du royaume chérifien, pour les efforts immenses déployés lors de l’organisation de cette CAN 2025.

Je félicite l’équipe nationale marocaine pour son parcours remarquable.

Au nom du peuple sénégalais, j’exprime notre gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au peuple marocain frère, pour l’accueil, l’hospitalité et l’attention réservés à notre délégation et à l’ensemble des équipes engagées.

Chers Lions,

Vous avez honoré le drapeau qui vous a été confié. Vous avez honoré le Sénégal. Vous avez montré, par l’exemple, que lorsque les Sénégalais avancent ensemble, avec discipline et confiance, aucun défi n’est hors de portée.

Vous avez écrit une page majeure de notre histoire sportive.

Et cette page restera. Au nom de la République, au nom de l’État, au nom du peuple sénégalais, je vous adresse notre gratitude et nos félicitations.

Vaillants Jambars, Chers Gaindés !

Merci pour cette deuxième étoile sur le maillot national !

Bon retour dans vos familles et clubs respectifs !

Bon rétablissement à tous les blessés et souffrants !

Que Dieu nous Réserve d’autres victoires africaines et mondiales !

– Vive les Lions de la Téranga !

– Vive le sport sénégalais !

– Vive la République !

– Vive le Sénégal !

Cérémonie de remise de la Coupe d’Afrique des nations 2025 : Discours du président Bassirou Diomaye Faye

