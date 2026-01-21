Récompenses des Lions : 75 millions FCFA et des terrains de 1 500 m2

« J’informe le peuple sénégalais qu’en leur nom et en mon nom, j’ai offert 75 millions de francs CFA à chaque joueur, ainsi qu’une parcelle de 1 500 m² sur la Petite-Côte », a déclaré le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l’État s’exprimait lors d’une grande cérémonie officielle organisée en l’honneur des Lions, champions d’Afrique.



Selon les précisions données, l’encadrement fédéral a également bénéficié de parcelles de 1 000 m² et d’une prime de 50 millions de francs CFA.



Par ailleurs, les membres de la délégation ont reçu une prime de 20 millions de francs CFA chacun.













































































Le Soleil