Changement annoncé à la tête des services de renseignements Sénégalais

C'est la der des ders que vous file la rédaction de dakarposte! En effet, il nous revient de bonnes sources qu'un nouveau patron de nos perspicaces services de renseignements sera bientôt nommé.



Qui va diriger les " yeux et grandes oreilles" du gouvernement chargé de la collecte, le traitement et l’exploitation d’informations stratégiques, afin d’assurer la défense des intérêts de la Nation?

Mystère et boule de gomme! Du moins, pour le moment.



Il se susurre en tout cas qu'un gradé , blanchi sous le harnais, "inconnu au bataillon des novices" , qui poursuit actuellement sa carrière à l'étranger, serait en pole position.







Dakarposte, qui "creuse" aux fins d'en savoir davantage sur ce cas, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!



















