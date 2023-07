Chavirement d’un bateau de migrants à l’embouchure de Saint-Louis : Le récit émouvant des 4 rescapés…

Ils sont dispersés entre l’hôpital régional de Saint-Louis et la base navale nord de la même région. Une réelle chance d’être toujours en vie face à cette vaste étendue d'eau. La mer s’est emparée de certains jeunes, mais pour Abo Diagne, venant de Touba et ses camarades, cette nuit du jeudi 13 juillet n’était pas le jour de la mort.



A notre micro, les rescapés du bateau qui avait plus de 70 personnes devant rallier l’Espagne, se sont confiés. Au début il y’avait deux bateaux. Mais selon le témoignage de ces blessés, « c’est un des bateaux qui devait faire demi tour car, jugeant que son seul moteur ne pouvait pas supporter le voyage. C’est sur le chemin du retour que le drame s’est produit. Les quatre aventuriers ignorent ce que sont devenus ceux qui leur tenaient compagnie dans le même bateau.



































































































dakaractu