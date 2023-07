Chavirement d’une pirogue de migrants : Le ministère de l’intérieur annonce 14 morts et 4 blessés.

Le ministère de l’intérieur informe que 14 personnes sont décédées et 4 autres blessées lors du chavirement d’une pirogue de migrants au large de Saint-Louis. Après s’être rendu sur les lieux pour être au chevet des blessés, le ministre de l’intérieur, au nom du président Macky Sall, a présenté ses condoléances et assure de la présence de tous les services de l’Etat pour le soutien des rescapés.



