Cheikh Fall, activiste: "ce que Macron nous a dit sur Macky, le jour où il nous insultait à l'Elysée"

Blogueur, activiste, Cheikh Fall faisait partie des jeunes africains invités au sommet Afrique-France de 2021.



Les interrogations et critiques étaient alors nombreuses car l'initiative du Président français avait surpris plus d'un.





Comment ces activistes ont été sélectionnés ?



Ont-ils reçu des pressions venant de dirigeants de leurs pays d'origine ?



Les échanges avec Macron étaient-ils préparés à l'avance ou non ?



Sur le plateau de Banc Public, Cheikh Fall décrit les coulisses de cette rencontre avec des confidences de taille.



"Les insultes du Président français, ses mots cash sur certains chefs d'état africains...", l'activiste dit tout dans la vidéo ci-dessous.