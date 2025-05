Cheikh Issa Sall convoqué par la... police !

Les radars fureteurs de dakarposte, au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, nous soufflent que l'actuel édile de Mbour, ancien DG de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a été convoqué par la police Sénégalaise.



"Cheikh Issa Sall est tenu de se justifier à la DIC, en charge de l'enquête, sur beaucoup de choses, notamment des sommes d'argents, des milliards de nos francs nébuleusement versés sous son magistère" avons-nous appris de bonnes sources.



Et, selon nos informateurs, "cette affaire concernant Cheikh Issa Sall fera beaucoup de bruits et des débats à des niveaux insoupçonnés".





À suivre...