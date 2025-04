Cheikh Lo: " Mon propre fils a reçu une balle (...)"

Dès les premières injustices, j’ai pris la parole. J’ai dénoncé la répression j’ai interpellé Macky Sall directement,non pas par provocation, mais par devoir en tant que porteur de voix . J’ai parlé mais ils n’ont pas écouté.



Et puis,la violence a frappé chez moi.



Mon propre fils a reçu une balle réelle à l’épaule droite . Un innocent blessé à vie, portant encore aujourd’hui les séquelles d’un régime sourd aux souffrances du peuple. Comme lui, tant d’autres ont été touchés, certains n’ont même pas survécu.



Aujourd’hui, avec la loi Amadou Ba, un pas vers la justice est franchi. Ce texte, ce n’est pas seulement une réforme, c’est une reconnaissance. Une manière de dire que nous n’avons pas souffert en vain. Que ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont été blessés,réduits au silence,



emprisonnés méritent vérité et réparation.



Que cela serve d’exemple, pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l’Afrique. Plus jamais un peuple ne doit subir cela en silence. Vérité, justice et mémoire pour que l’histoire ne se répète pas.



Justice !



Cheikh Ndigeul Lo