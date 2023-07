Cheikh Tidiane DIEYE : N’essayez pas d’empêcher le destin du Sénégal de s’accomplir

Lorsqu’une mesure illégale, injuste, manifestement arbitraire, et qui n’avait que trop duré, est abandonnée, il convient d’en prendre acte et s’en féliciter, quelle que soit la motivation.





Allez maintenant plus loin. Trouvez une issue politique plutôt que judiciaire au cas de Sonko, libérez les centaines de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons surpeuplées et organisez une élection présidentielle inclusive et transparente.



Il n’appartient pas à un président de choisir celui qui doit le remplacer. C’est une capacité exclusive du peuple Senegalais.





N’essayez pas d’empêcher le destin du Sénégal de s’accomplir.