Ciblage dans la loi interprétative de l'amnistie : "Il démontre à nouveau le caractère partial de l'initiative parlementaire, support de promotion de l'impunité" (Birahime Seck)

Réagissant à un article de la RTS publié sur X, le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck, est revenu sur les déclarations du ministre Abdourahmane Diouf, invité ce dimanche de l'émission "Point de vue" animée par Oumar Gning.



Birahime Seck a exprimé son constat amer : "Ce ciblage affirmé et assumé par un membre du gouvernement est d'une gravité extrême". Pour le représentant de la société civile, "cela démontre à nouveau le caractère partial de l'initiative parlementaire, support de promotion de l'impunité". Le coordonnateur du Forum Civil a rappelé qu'il "appartient au juge d'apprécier la gravité d'un crime", et non à une loi interprétative.



Lors de l'émission "Point de vue", le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a justifié la loi d'interprétation de l'amnistie, affirmant qu'elle permet de "rendre justice". Selon lui, une simple abrogation ou annulation de la loi maintiendrait "l'impunité toujours entière".



































Dakaractu