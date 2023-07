Comment Juan Branco est entré au Sénégal

L’avocat, qui a même participé à la conférence des avocats de Sonko, a été escorté par les gardes du corps du leader de Pastef avant de disparaître. Cette apparition a mis l’État du Sénégal en émoi.



Comment Juan Branco est-il entré au Sénégal ?

Juan Branco est passé par la Gambie pour entrer au Sénégal. Selon les informations obtenues par Dakarleaks, l’avocat est arrivé à l’aéroport international de Banjul, Yundum International, vers 2h du matin dans la nuit du 30 juillet, avant de rejoindre la capitale sénégalaise par voie terrestre. Il a ensuite séjourné à l’hôtel The Gambia Ocean Bay Hotel.



From Gambie 🇬🇲



La retranscription de sa fiche signalétique lors de son passage à Banjul International Airport, Yundum International (IATA: BJL, ICAO: GBYD)



Name : Jean Anatole Juan Paul Branco



Date of Birth : 26/08/1989.



Passport number 13DA96544

Arrival date in Banjul 30/07/2023



Time of Arrival-02:04



Flight Air Maroc AT 579



Address in the Gambia Ocean Bay Hotel



Date 30 July 2023

















































dakarleaks