Communauté Léboue: El Hadj Makhtar Diagne nouveau « Ndèye dji reew » de Dakar

El Hadj Makhtar Diagne a été élu « Ndèye dji reew » de Dakar en remplacement d’El Hadj Mégouby Diagne, décédé, annonce un communiqué du Grand Serigne de Dakar.



Le « Ndèye dji reew » est un statut en république léboue qui équivaut à celui de ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Le Djaraaf est le chef du gouvernement.



« Sous la direction d’El Hadj Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Léboue, les instances des douze pinths de Ndakarou constituées de dignitaires, de chefs de pinths et de Diambours se sont réunis ce jeudi 6 juillet 2023 au Pinths Santiaba, siège social de la collectivité Léboue de Dakar », explique le communiqué.



Au terme de la rencontre, ajoute-t-il, « El Hadj Malick Diagne a été élu à l’unanimité pour occuper le poste de Ndeye dji reew de Ndakarou en remplacement de El Hadj Megouby Diagne décédé ».



En attendant la fixation de la date de son intronisation, Hadj Malick Diagne a « pris fonction ce jour, jeudi 6 juillet 2023, comme nouveau Ndeye dji reew de Ndakarou et fait désormais partie du collège des dignitaires ».





































Le Soleil