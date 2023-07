Communique du conseil des ministres du mercredi 05 Juillet 2023

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations et présenter ses meilleurs vœux à la Oumah Islamique, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha, fête de Tabaski.



Le Chef de l’Etat prie avec la Nation, pour Un Sénégal de paix et de solidarité.

Poursuivant sa communication, le Président de la République a salué le bon déroulement, la qualité et l’exhaustivité des recommandations et conclusions du dialogue national inclusif.



Le Chef de l’Etat a ainsi félicité l’ensemble des participants et acteurs du dialogue national qui, depuis 2019, ont travaillé, avec responsabilité et patriotisme, pour l’intérêt supérieur de la Nation, en vue de trouver les consensus durables et constructifs pour renforcer nos acquis démocratiques et le développement économique et social du Sénégal.



Le Président de la République a, à cet effet, invité le Premier Ministre à rendre compte régulièrement en Conseil des ministres, de l’état de mise en œuvre des décisions sectorielles issues du travail des commissions thématiques du dialogue national.



Revenant sur son message à la Nation du 03 juillet 2023, marqué par l’annonce officielle de sa décision de ne pas participer à

l’élection présidentielle du 25 février 2024, le Chef de l’Etat a rappelé que ce discours est une invite à Protéger la Nation dans son Unité, sa Résilience et son ambition de poursuivre son élan d’Emergence dans la paix, la stabilité, la prospérité et la consolidation d’un Etat de droit de référence.



Le Président de la République a exhorté les acteurs politiques et les autres forces vives du pays, à cultiver le sens de La Nation Sénégalaise ; à asseoir l’excellence de notre modèle de société démocratique ; et à accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale dans la dynamique de l’exploitation prochaine des ressources nationales pétrolières et gazières.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat a notamment tenu à remercier tous les ministres qui, depuis 2012, ont servi l’Etat à ses côtés.



Le Président de la République a réitéré au Gouvernement, qu’il travaillera, sans relâche, et jusqu’au 02 avril 2024, pour Servir comme toujours le Peuple Sénégalais qui lui a fait confiance ces douze (12) dernières années. Dès lors, le Chef de l’Etat a indiqué au Gouvernement de rester à la tâche, sur le terrain, pour finaliser les projets prioritaires et préparer dans les meilleures conditions l’élection présidentielle de 2024.



C’est ainsi que le Président de la République a demandé au Premier Ministre de présenter lors du prochain Conseil des Ministres, le Plan d’action du Gouvernement pour les 06 prochains mois (juillet au 31 décembre 2023) en plaçant, parmi les priorités, les programmes d’équité sociale et territoriale (bourses de sécurité familiale, PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN urbain et rural...) et les solutions rapides pour promouvoir les formations, l’apprentissage, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes.



Au demeurant, le Chef de l’Etat a particulièrement insisté sur l’impératif d’une prise en charge optimale de la Jeunesse comme priorité stratégique de la Nation en intensifiant la mise en place des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes, à partir des résultats du programme « XEYU NDAW NI » et des réalisations des centres départementaux de formation professionnelle et des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a évoqué :



● le suivi de la campagne agricole : en demandant au Premier Ministre et au Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire de prendre toutes les mesures requises pour accélérer les mises en place des intrants et matériels agricoles dans les zones agro écologiques du pays. Le Chef de l’Etat a également requis l’accélération de

la mise en œuvre du programme national de reconstitution du capital semencier.



● la continuité des enseignements dans les universités et établissements d’enseignement supérieur publics : en invitant le Premier Ministre et le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation à prendre toutes les mesures appropriées, en relation avec les Recteurs, pour assurer la programmation de la reprise effective des enseignements dans les universités et établissements d’enseignement supérieur publics. Dans le même élan, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de l’Enseignement Supérieur de veiller au renforcement académique, administratif et financier de l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture (ENSA). Enfin, le Président de la République a adressé ses félicitations, ses encouragements et ses meilleurs vœux de succès aux

candidats à l’examen du Baccalauréat (technique et général) 2023.



Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda et le suivi de la Coopération et des partenariats en informant le Conseil qu’il présidera, le jeudi 06 juillet 2023 au CICAD, la cérémonie d’ouverture du Forum International « Invest in Senegal ».

Au titre de sa communication, le Premier Ministre a, au nom du Gouvernement, adressé ses félicitations au Président de la République pour la densité exceptionnelle et la portée historique de son discours à la Nation du 03 juillet 2023.

Le Premier Ministre a exprimé au Chef de l’Etat, la détermination du Gouvernement à poursuivre avec diligence l’exécution des projets en cours, conformément à la vision du Président de la République matérialisée à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Abordant la coordination et le suivi de l’activité gouvernementale, le Premier Ministre a rendu compte :

de la célébration de la Tabaski ;

de la réunion interministérielle sur la phase 2 du TER ;

des préparatifs de la gestion de l’hivernage ;

de la participation du Sénégal aux jeux mondiaux de Spécial Olympics ;

de la réunion sur la situation de la Société nationale La Poste ;

de la réunion sur la situation de l’approvisionnement en médicaments et en produits pharmaceutiques.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la campagne agricole 2023.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté les textes suivants :



● le projet de loi portant révision de la Constitution ;



● le projet de loi modifiant le Code électoral ;



● le projet de loi modifiant le Code pénal ;



● le projet de loi abrogeant et remplaçant l’article 17 de la loi n° 62 - 37 du 18 mai 1962 fixant

le statut général des officiers d’active des Forces armées, modifiée ;



● le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l’Enseignement supérieur, adoptée à Paris le 25

novembre 2019 ;



● le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Constitution et la

Convention de l’Union africaine des Télécommunications, signées le 07 décembre 1999, au Cap, en Afrique du Sud et révisées à Harare, en République de Zimbabwe, le 10 juillet 2014.