Concert de casseroles à la Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko en tenue rouge ouvre le bal

Le président du Pastef comme annoncé hier a lancé son concert de casseroles. Devant son domicile à la cité Keur Gorgui, avec son chargé de protocole et quelques membres de sa famille, Ousmane Sonko fait le bruit pour lancer son message qu’il veut faire entendre à Macky Sall. Vêtu d’un boubou rouge pour manifester son mécontentement et l’action judiciaire contre sa personne, le président du parti pastef a aussi interpellé les autorités de l’Etat pour la libération des détenus parmi eux, certains membres du parti Pastef.



Ousmane Sonko a enfin invité ses partisans à poursuivre la dynamique de lutte contre Macky Sall et ses hommes.













































dakaractu