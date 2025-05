Conclave au Vatican : les fidèles dans l’attente du successeur du pape François

Aucun candidat n’est officiellement déclaré, mais certains cardinaux sont jugés papabile, c’est-à-dire dotés des qualités nécessaires pour accéder à la papauté. Depuis que Jean-Paul II a mis fin à l'hégémonie italienne sur le trône de Pierre en 1978, le champ des prétendants s’est largement ouvert à des cardinaux issus des quatre coins du monde.



À Rome, l’ambiance est faite d’espoirs et de débats. Sur la place Saint-Pierre, les fidèles et touristes partagent leurs souhaits et observations. Larain Decolle, une touriste venue de Trévise, déclare : « Nous espérons que ce soit le cardinal Parolin, qui est de la province de Vicence, car nous sommes originaires de Trévise. Nous l’aimons bien en tant que personne, il semble être un bon candidat. »



Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Certains doutent que l’un des actuels cardinaux électeurs possède le charisme nécessaire pour succéder à François. Pierfrancesco, un habitant de Rome, confie : « Honnêtement, je ne choisirais personne pour le moment. C’est surprenant, mais il n’y a personne en ce moment qui montre un charisme aussi fort que le pape François ou Jean-Paul II. Nous verrons bien. »



Le conclave de 2025 est le plus international de l'histoire de l'Église catholique, avec 133 cardinaux électeurs originaires de 70 pays. Des nations comme Haïti, le Cap-Vert ou le Soudan du Sud sont représentées, témoignant de l'engagement du pape François en faveur d'une Église plus universelle et inclusive.