Coopération : Diomaye Faye propose la convocation d'une nouvelle session de la grande Commission mixte ivoiro-sénégalaise

''J’ai proposé au président Ouattara de convoquer, une nouvelle session de la grande commission mixte qui s'est réunie depuis 2014, elle ne s’est pas réunie depuis 10 ans'', a déclaré le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye après une audience que lui a accordée son homologue ivoirien, Alassane Ouattara ce mardi 07 mai 2024 au Palais de la présidence de Côte d'Ivoire.







En visite d'amitié et de travail de 24h en Côte d'Ivoire, le président fraîchement élu du Sénégal a fait savoir que ''pour un renforcement systématique des axes de coopération". "Il est important que cette grande commission Mixte puisse être à nouveau convoqué car je peux vous dire que de mon côté je m’emploierai à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte de priorité africains'', a-t-il insisté .



Pour le président Diomaye Faye, les priorités de l'Afrique, actuellement touchent la réforme de la gouvernance politique économique, le développement durable, le changement climatique, la paix durable, la sécurité internationale.







Poursuivant, le chef de l'Etat du Sénégal a indiqué que les défis sont complexes et énormes, c'est pourquoi, ils rappellent aux dirigeants africains, de mesurer la gravité des menaces qui sont réelles et le risque qu'elles représentent pour la sous-région et pour les organes d'intégrations africaines. ''Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour que vous continuiez d’agir à renforcer, surtout les actions préventives, car il est toujours meilleur de prévenir une crise que de chercher à la résoudre, mais quand les crises sont déjà là aussi, il faut pouvoir les prendre à bras-le-corps et qu'elles soient une crise politique démocratique, économique, elles restent des sources majeures d’instabilité, et même de déstabilisation.'', a-t-il indiqué.







Le président Diomaye Faye a confié que dans la consolidation des matières d’intégration de la sous-région malgré les turbulences que connaît la zone, il a reçu du président Alassane Ouattara, des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorés ''pour qu'on puisse renforcer à nouveau l’union et l’unité dans les grands ensembles régionaux et ce que nous avons en partage''. Diomaye Faye a assuré à son hôte, sa disponibilité à œuvrer avec lui ''pour le renforcement de nos espaces communs, notamment pour ce qui est de moi, plus largement de l’union africaine, parce que si ces grands ensembles sont renforcés, dans nos pays respectifs, ils le seront également''.



Au regard des pays qui ont quitté les organisations, sous régionales, le président sénégalais a insisté sur la nécessité d’agir dans la solidarité au sein de l’espace CEDEAO, de faire des réformes nécessaires qui devraient dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir dans les relations humaines. '' Je pense que les ressources sont là. La volonté politique est là. Vous l’avez exprimée monsieur le président et c’est cela qui comptera au renforcement de l’unité de la cohésion, de la souveraineté'', a-t-il dit.



Il a enfin invité le Chef de l'Etat ivoirien à une visite officielle au Sénégal au cours de laquelle les deux hommes d'État auront l’occasion d’approfondir encore sur beaucoup de sujets, de coopération, d’intégration africaine, et aussi sur des questions qui intéressent le monde sur lesquels ils ont longuement planché.







Même si le président n'a pas répondu séance tenante à cette invitation officielle, il a salué l'hospitalité légendaire du peuple sénégalais pour avoir vécu dans ce pays.







Alassane Ouattara s'est félicité du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l’évolution des deux pays (Côte d'Ivoire et Sénégal). ''Que, ce soit sur la question de démocratie, que ce soit sur les questions d'intégration régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d’effort pour essayer de faire accroître de manière plus forte le commerce entre les deux pays.'', a exprimé Alassane Ouattara.





























































Abidjan.net