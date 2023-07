Coup d'Etat au Niger : L'annonce télévisée officielle des putschistes

Au Niger, les choses se précisent. Le coup d’Etat semble s'installer. En effet, les putschistes, réunis au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie (Cnsp), disent avoir «décidé de mettre fin au régime actuel». Leurs raisons : «la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale», disent-ils.



Les putschistes affirment leur attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. «Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l’intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains», disent-ils. la constitution est suspendue.

























































































igfm