Coupe du Sénégal : le Jaraaf conteste sa défaite, Builders FC dénonce «une manœuvre»

Éliminé en demi-finale de la Coupe du Sénégal par Builders FC, le Jaraaf de Dakar refuse d’accepter le verdict du terrain. Le club de la Médina a officiellement déposé une évocation auprès de la Fédération sénégalaise de football pour contester la qualification d’un joueur de Builders, rapporte Sud Quotidien. Le dossier est désormais entre les mains de la Commission de discipline de la FSF, chargée de statuer sur sa recevabilité.



Builders FC, promu en National, n’a pas tardé à réagir à cette initiative. Sur sa page Facebook, le club a vivement dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de déstabilisation orchestrée en coulisses. Il affirme que le joueur visé par l’évocation a été régulièrement transféré depuis Dakar Sporting Club, avec des documents en règle validés par les autorités compétentes. « Le Jaraaf manœuvre pour jouer la finale de la Coupe du Sénégal », a écrit Builders, accusant Léonard DIAGNE, secrétaire général du Jaraaf et de la Ligue de Dakar, d’être derrière cette initiative qu’il juge infondée. Le club de Patte d’Oie estime que cette démarche va à l’encontre de l’esprit sportif et appelle la FSF à faire prévaloir la vérité, la justice et le fair-play.





Toujours selon Sud Quotidien, Builders souligne qu’aucun document officiel ne lui a encore été transmis, et s’étonne du silence de la Ligue de Dakar, habituellement prompte à notifier ce type de décisions.









































walf