Coupe du monde 2026 : dates, format des qualifications...Zone Afrique

Les éliminatoires de la Zone Afrique (CAF) pour la 26e Coupe du Monde de la FIFA débutent le 13 novembre 2023 et se termineront en novembre 2025.



Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la Coupe du monde. Un autre participera au tournoi des barrages de la FIFA.



Comment fonctionne la qualification



Les éliminatoires africaines se joueront en deux tours. La première se disputera sous la forme d’une phase de groupes, composée de neuf groupes de six équipes chacun. Chaque équipe disputera deux matches, à domicile et à l'extérieur, contre chacun de ses adversaires. Le meilleur de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du Monde 26.



Le deuxième tour opposera les quatre meilleurs deuxièmes lors de deux demi-finales uniques, suivies d'une finale. Le vainqueur de ce deuxième tour participera au tournoi des barrages de la FIFA.



Groupes du premier tour :



GROUPE A Égypte Burkina Faso Guinée-Bissau Sierra Leone Éthiopie Djibouti



GROUPE B Sénégal RD Congo Mauritanie Togo Soudan Soudan du Sud



GROUPE C Nigeria Afrique du Sud Bénin Zimbabwe Rwanda Lesotho



GROUPE D Cameroun Cap-Vert Angola Libye Eswatini Maurice



GROUPE E Maroc Zambie Congo Tanzanie Niger Érythrée



GROUPE F Côte d'Ivoire Gabon Kenya Gambie Burundi Seychelles



GROUPE G Algérie Guinée Ouganda Mozambique Botswana Somalie



GROUPE H Tunisie Guinée équatoriale Namibie Malawi Libéria Sao Tomé et Principe



GROUPE I Mali Ghana Madagascar République Centrafricaine Comores Tchad



L'horaire :



13-21 novembre 2023 : 1ère et 2ème journées



3-11 juin 2024 : 3e et 4e journées



17-25 mars 2025 : 5e et 6e journées



1er-9 septembre 2025 : 7e et 8e journées



6-14 octobre 2025 : 9e et 10e journées



10-18 novembre 2025 : Tournoi des barrages de la CAF



Tournoi des Play-Offs de la FIFA



Le tournoi des Play-Offs de la FIFA verra six équipes s'affronter pour les deux dernières places de la 23e Coupe du Monde de la FIFA.



Il impliquera deux équipes de la Concacaf et une équipe chacune de l'AFC, de la CAF, de la CONMEBOL et de l'OFC.



Les quatre nations les moins bien classées se rencontreront en demi-finales.



Les deux équipes les mieux classées accéderont directement à la finale. Les vainqueurs des deux finales des groupes atteindront la Coupe du Monde de la FIFA 26.



Apparitions en Coupe du Monde de la FIFA :



8 – Cameroun



6 – Maroc



6 – Nigéria



6 – Tunisie



4 – Ghana



4 – Algérie



3 – Sénégal



3 – Egypte



3 – Afrique du Sud



3 – Côte d'Ivoire



1 – RD Congo (sous la bannière du Zaïre)



1 –Angola



1 –Togo