Covid-19 : origine, symptômes, contagiosité… faut-il s’inquiéter du nouveau variant détecté en France ?

Revoilà le Covid-19. On avait presque oublié le coronavirus qui nous avait obligés à rester confinés de longues semaines il y a 5 ans. Mais le Covid-19 n’a pas disparu. Un nouveau variant a été détecté en France et dans plusieurs pays européens, a révélé vendredi BFMTV. On fait le point sur ce que l’on sait.



Quel est ce nouveau variant ?



Cette nouvelle souche du Covid-19 est appelée NB.1.8.1. Elle a été détectée par le Centre national de référence de Lyon, qui surveille la circulation des virus responsables des infections respiratoires. C’est la technique du séquençage qui a permis de détecter ce nouveau variant.



Il vient vraisemblablement de Chine. Plusieurs cas ont déjà été détectés aux États-Unis (Washington, New York, Californie), au Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam, Taïwan, et en Europe en Espagne, en Allemagne, en en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas et donc en France, selon la base de données virale GISAID.





Quatre cas du variant NB.1.8.1 ont été détectés à ce jour en France. C’est en mars 2025 qu’il a été détecté pour la première fois dans notre pays.





Le Pr Bruno Lina, du Centre national de référence de Lyon, affirme : "Les Chinois ont l’air de dire que ce variant aurait un avantage de croissance […] Il rentre plus vite dans les cellules et se reproduit". Il semble avoir une capacité "d’évasion immunitaire" c’est-à-dire qu’il peut échapper aux défenses que nous avons acquises au cours d’une infection ou avec le vaccin. Selon le Pr Bruno Lina, "ses spécificités préfigurent probablement que ce variant du virus devienne majoritaire dans le futur".



Ce variant circule-t-il activement ?



"Il convient de noter que le nombre de séquences du SARS-CoV-2 sont actuellement assez faibles", explique à BFMTV le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La circulation du virus apparaît "globalement faible dans tous les pays", selon le dernier bulletin hebdomadaire de l’ECDC du 17 au 23 mai 2025. À Hong-Kong, une flambée des cas est observée par les experts qui notent le taux le plus élevé de circulation du virus depuis au moins un an, explique le média HK01. Un phénomène similaire est observé à Taïwan, selon TVBS News.

































La Dépêche