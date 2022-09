Crime odieux à Yeumbeul-Nord: Le menuisier métallique M. L. Boye poignarde à mort B. H. Sall et se fait arrêter à Mbacké

La bagarre entre le menuisier métallique du nom de M. L. Boye plus connu sous le nom de «Ngom» et le maçon B.H. Sall dit «Cheikh Sall», a viré au drame à Yeumbeul-nord. En effet, le premier a poignardé à mort le second nommé. Les faits remontent au jour du Magal. Disciple de Bacchus, "Ngom" avait pris la fuite juste après son présumé crime.



N’empêche, souligne "L'As", les éléments de la police de Comico de Yeumbeul Nord se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat avant d’ouvrir une enquête. Avisés également du drame, les sapeurs-pompiers sont venus évacuer le corps sans vie de B. H. Sall dit «Cheikh», dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie. Au cours de leurs investigations, les limiers de Yeumbeul ont été alertés de la présence du présumé meurtrier M. L. Boye dit «Ngom» à Mbacké, plus précisément dans un bar où il sirotait tranquillement son verre.



Aussitôt, ils saisissent leurs camarades du Commissariat Urbain de Mbacké, qui effectuent une descente dans le bar indiqué, pour interpeller le présumé meurtrier. M. L. Boye dit «Ngom» était ivre comme un Polonais au moment de son arrestation. D’après nos sources, «Ngom» qui est actuellement en détention dans les locaux du Commissariat urbain de Mbacké, ne va pas tarder à être conduit à la Police de Yeumbeul, qui a déjà ouvert une enquête.