Dakar Sacré Coeur annonce l’arrêt de sa collaboration avec trois entraîneuses

Les personnes suivantes limogées sont "Mme Aissatou Seck (Coordonnatrice du pole féminin et entraineur de l’équipe pro féminine), Mme Yaye Sokhna Mbengue (Entraineur Adjointe féminine), Mme Ouleye Dieye (Entraineur des gardiennes de but féminine)", ajoute le communiqué du sénégalais.Sans pour autant entrer dans les détails, Dakar Sacré Coeur soutient qu'il reste "un club engagé autour d’un socle de valeurs à la fois universelles et sénégalaises." Du coup, " à travers une pratique sportive saine, nous souhaitons favoriser le vivre et agir ensemble, l’éducation, l’engagement et le respect de l’environnement", rappelle la formation qui a élagement une section masculine qui évolue actuellement en première division sénégalaise.Selon Dakar Sacré Coeur, "l’atteinte de résultat sportif ne peut se faire aux dépens de ces objectifs et du respect de l’institution", explique-t-il.Suite à cet arrêt de collaboration, les trois entraîneuses limogées ont prévu de s'adresser à la presse, ce mardi à 11h15.