Décès de Baïlo Diagne : Oumar Pène rend hommage au membre Fondateur du Super Diamono

Le groupe "les mélomanes du Sénégal" a annoncé, ce vendredi 12 avril 2024, le rappel à Dieu de Baïlo Diagne, un mentor du chanteur Omar Pène et natif de Derklé. Le lead vocal du Super Diamono lui a même dédié une chanson, il y a quelques années, lui rendant hommage. Le défunt aurait conseillé au chanteur de faire de la musique, en plus d'être le membre fondateur du groupe.



"C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Baïlo Diagne, membre fondateur du Super Diamono. Mes pensées vont vers la grande famille Diamono et AFSUD dont il fut leur parrain. J'envoie tout mon soutien et mes condoléances à la famille dans ces moments douloureux. Avec toute mon affection", a écrit le chanteur Oumar Pène sur Facebook.





























dakaratu