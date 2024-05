Décès de Ramon Fonseca, l'un des avocats au cœur du scandale «Panama Papers»

Dans la nuit, Ramon Fonseca est décédé. « Il était hospitalisé, c'est pourquoi il n'a pas assisté au procès » qui s'est ouvert le 8 avril dernier, et qui n'a pas encore délivré de jugement. L'information est arrivée ce jeudi par l'intermédiaire de Guillermina Mc Donald, une avocate de l'ancienne société au centre du scandale des « Panama Papers », ayant révélé comment des célébrités du monde entier avait caché leur argent au fisc.



Ramon Fonseca, 71 ans, est mort dans un hôpital de la capitale du Panama, a indiqué Guillermina Mc Donald, sans préciser les causes du décès.



Lors du procès, qui s'est achevé le 19 avril, la peine maximale pour blanchiment d'argent – 12 ans de prison – avait été requise à l'encontre de Ramon Fonseca et Jürgen Mossack, les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Le tribunal devait rendre son jugement dans un délai de 30 jours.



« Tout processus judiciaire entraîne un poids énorme pour une personne qui est accusée, et encore plus dans les circonstances dans lesquelles ce processus s'est déroulé », a déclaré l'avocate de Ramon Fonseca, Daika Indira Levy, après avoir confirmé la mort de son client.



Des personnalités de tous bords



L'affaire avait éclaté en 2016 après la publication d'une enquête, connue sous le nom de « Panama Papers », menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI). Basée sur la fuite de 11,5 millions de documents provenant de l'étude Mossack Fonseca, elle avait révélé que des chefs d'État et de gouvernement, des responsables politiques de premier plan et des personnalités des finances, des sports et du monde artistique cachaient au fisc des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices.



À cette fin, ils avaient créé des sociétés opaques, par l'intermédiaire du cabinet panaméen, pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés écrans dans plusieurs pays, afin de dissimuler de l'argent, provenant dans certains cas d'activités illégales, selon l'enquête du consortium.



Parmi les personnalités mentionnées figurent, entre beaucoup d'autres, le président russe Vladimir Poutine, les anciens chefs de gouvernement d'Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni David Cameron (actuel chef de la diplomatie britannique), l'ex-président argentin Mauricio Macri, ainsi que la star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.



Des millions d'euros déposés en dehors des comptes réels de l'entreprise

Le scandale a entraîné la fermeture du cabinet Mossack Fonseca et l'image du pays s'en est trouvée gravement affectée. L'accusation reproche aux avocats Mossack et Fonseca d'avoir facilité, par l'intermédiaire de leur cabinet d'avocats, la création de sociétés opaques dans lesquelles des cadres de la multinationale allemande Siemens ont déposé des millions d'euros en dehors des comptes réels de l'entreprise. Cette « caisse B » aurait été utilisée pour y dissimuler de l'argent lié au paiement de commissions.



Le cabinet panaméen, selon l'accusation, a également été utilisé pour entreposer de l'argent provenant d'une vaste escroquerie en Argentine. « Vraiment, il y a eu une grande injustice (...) Je répète que mon associé et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi ont été des personnes sérieuses, honnêtes et correctes », avait déclaré Me Mossack lors de sa plaidoirie le 19 avril.



































































