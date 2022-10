Déclaration de politique générale : Les députés libéraux invitent le Premier ministre à presser le pas…

Les députés du groupe parlementaire Libertés, Démocratie et Changement constatent avec amertume que le Premier ministre ne se soit pas encore mis devant la représentation nationale pour la déclaration de politique générale. Réunis en séminaire ce mercredi pour analyser et passer en revue le projet de budget 2023 avant la session budgétaire qui démarrera le mardi 25 octobre 2022, le groupe parlementaire libéral estime que l’objectif, dans ce contexte d’urgence est clairement, de définir les orientations économiques et sociales du gouvernement issu des dernières élections législatives et sur lesquelles doivent obligatoirement s’adosser la loi de finances 2023.

Le groupe parlementaire Libertés, Démocratie, et Changement constate avec stupeur que le projet de loi de finance 2023 du gouvernement n’a aucune intention d’abréger les souffrances des sénégalais et considère que le budget 2023 ne fera qu’accélérer la dégradation de la situation économique et sociale du pays en plongeant un peu plus dans la précarité et la pauvreté des millions de sénégalais. Le groupe parlementaire Libertés, Démocratie et Changement ne voit pour le moment aucune mesure pertinente envisagée pour s’attaquer à l’augmentation fulgurante des prix des denrées de première nécessité, pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages, pour s’attaquer au prix insoutenables des loyers, pour mettre fin aux coupures d’eau, payer les arriérés de l’État dus aux entreprises et opérateurs économiques, pour régler définitivement les crises qui secouent les secteurs de l’éducation et de la santé, pour soulager les paysans victimes de l’échec des dernières campagnes agricoles, pour lutter contre le chômage endémique des jeunes et pour lutter efficacement contre les inondations. Par ailleurs, annoncer un budget de 6 400 milliards de F.CFA, selon le groupe parlementaire de l’opposition, n’a aucun sens si les objectifs dudit budget ne sont pas alignés avec les attentes légitimes des populations.

Le groupe parlementaire Libertés, Démocratie et Changement exige que le Premier ministre Amadou Ba se présente sans délai à l’Assemblée nationale et ce, avant l’ouverture du débat sur le budget et demande au président de la République Macky Sall d’instruire son Premier ministre afin que ce dernier assume ses responsabilités devant notre charte fondamentale et devant la nation sénégalaise.

Pour le groupe parlementaire Libertés, Démocratie et Changement, il ne doit pas y avoir d’examen et de vote du budget sans que ne soit faite au préalable la déclaration de politique générale du Premier ministre...