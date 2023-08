Défaite de l’Apr aux Législatives 2022, Sidy Kane se souvient du 31 Juillet !

Investi sur la liste Bby pour l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est, Sidy Kane n’oublie pas la défaite de leur coalition. Coordonnateur de l’Apr Paris, il invite les responsables du parti à en tirer les leçons. L’anniversaire correspondant avec l’emprisonnement de Ousmane Sonko et la dissolution du Pastef est à célébrer comme les Patriotes avaient fêté le 31 juillet 2022.



Le propos souvenant et remerciant, coordonnateur de l’Apr Paris, investi tête de liste Bby en France, Sidy Kane ancre le 31 juillet 2022 en sa mémoire. Un an, jour pour jour, que Benno Bokk Yaakaar/France écopait sa première défaite aux Législatives.

Triste anniversaire pour une défaite inattendue, difficile à expliquer, malgré les nombreux enseignements pour un diagnostic impératif à une remobilisation militante. Date souvenir d’une équipe composée d’hommes et de femmes alliant engagement et détermination, pour, nuit et jour, battre merveilleusement campagne.

Que d’efforts consentis, d’énergies déployées dont le coordonnateur Apr/Paris a souvenance mais aussi l’impérieux devoir de saluer.

Mieux, M. Kane remercie le Président Macky Sall, artisan d’un bilan qui ne méritait pas tel sort électoral mais, pour qui, remobiliser les troupes et continuer le travail est un devoir militant.



Honoré parmi les candidats de la diaspora européenne, Sidy Kane, fidèle, loyal et déterminé, invite ses camarades à l’unité, la solidarité derrière le président et derrière celui ou celle qu’il désignera comme candidat de Bby pour l’élection présidentielle de Février 2024.

Exclusif Quotidien