Kedougou "sur Seine" , le maire Ousmane Sylla rencontre les ressortissants de sa région vivants en France

La commune de Kedougou a une forte diaspora partout dans le monde .Ses fils et filles de la "Terre des hommes" sont un peu partout sur le globe.



La France compte plus de 15 000 ressortissants Kedovins. C'est pourquoi le nouveau maire Ousmane Sylla a réservé sa première sortie internationale en France où il est accueilli par la diaspora de Kédougou. La salle de la rue Chevaleret dans le 13ème arrondissement à Paris dans une salle pleine comme un œuf.



La salle était trop petite pour contenir toutes les couches de la diaspora où tous les partis politiques pouvoir comme opposition étaient réunis.



Plus de deux heures d’échange entre le maire Ousmane Sylla et la diaspora Kédovine sur des sujets de développement de cette ville est du Sénégal.



Les intervenants ont interpellé l’idylle de la ville de Kédougou sur le développement, le tourisme, et le travail des jeunes. Le maire compte multiplier des visites en France et ailleurs pour s’enquérir de leurs doléances.



D’ailleurs le maire Ousmane Sylla a promis aux "francenabés" la mise sur pied d'un bureau économique sur les rives de la Seine. Il aura pour mission de recenser les fils de kedougou porteurs de projets. Ils seront accompagnés dans leurs démarches et pourront bénéficier de financement pour investir sur leur terre mère et offrir par la même occasion des emplois aux jeunes restés à Kedougou.



Par Elimane Tooro